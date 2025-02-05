 ​​​​​​​«Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!»: Путешествовать стало комфортнее и выгоднее | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

​​​​​​​«Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!»: Путешествовать стало комфортнее и выгоднее

First News Media18:30 - Сегодня
​​​​​​​«Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!»: Путешествовать стало комфортнее и выгоднее

Birbank Private продолжает предоставлять своим клиентам эксклюзивные услуги и уникальные привилегии.

Birbank Private в сотрудничестве с компаниями PASHA Travel и Visa представляет новые возможности, добавленные к карте Birbank Miles Dark, что делает путешествия более комфортными и выгодными для любителей путешествий.

Теперь пользователи карты Birbank Miles Dark могут использовать накопленные мили при оплате через PASHA Travel не только на покупку авиабилетов, но и на бронирование отелей, туров, доступ в CIP/VIP-залы, услуги быстрого прохождения контроля, визовую поддержку и аренду автомобилей. Владельцы карты также получают доступ к услугам роскошного трансфера, скидкам и консультациям по вопросам путешествий в таких городах, как Абу-Даби, Дубай и другие.

Одним из нововведений стали подарочные карты для клиентов. Теперь клиенты могут дарить своим близким карты Visa Infinite, которые объединяют в себе все преимущества Birbank Private и предлагают кэшбэк или мили в качестве бонусов.

Кроме того, клиенты Birbank Private могут не только пользоваться привилегиями сервиса Visa Concierge, но и обратиться к своим персональным менеджерам для заказа этих услуг через ассистент-сервис. Эта услуга предоставляет клиентам преимущество онлайн-доступа к различным услугам, таким как трансфер, ускоренное прохождение контроля и доступ в CIP-залы.

Все эти новшества были представлены клиентам на мероприятии под лозунгом «Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!»

Мероприятие началось с вступительной речи члена Правления Birbank и главного директора по корпоративным продажам Фарида Гидаятзаде, после чего продолжилось презентациями Руфата Багирова, главного директора по доходам PASHA Travel, Нурлана Гаджиева, директора и регионального менеджера Visa в Азербайджане, и амбассадора бренда Андрея Бурлуцкого. Представители подробно рассказали гостям о преимуществах продукта и ответили на их вопросы. Также было объявлено об открытии нового филиала Birbank Private для обслуживания клиентов.

Birbank, для которого удовлетворение потребностей клиентов является главным приоритетом, теперь будет предоставлять персонализированные банковские услуги под брендом Birbank Private. Birbank Private — это эксклюзивный сервис, предлагающий клиентам индивидуальный подход, надежное управление финансами и высокий уровень поддержки для удовлетворения их финансовых потребностей комфортно и эффективно.

Более подробную информацию о сервисах Birbank Private можно получить на сайте: https://private.birbank.az/.

На правах рекламы

Поделиться:
89

Актуально

Мнение

Казахстанский отчет по крушению самолета AZAL ограничивает поле для маневров ...

Общество

Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

Xроника

Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов и ...

Xроника

Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы

Общество

При организации PASHA Holding, в Азербайджане впервые состоялся региональный юридический форум «LEGIS» - ФОТО

Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

​​​​​​​«Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!»: Путешествовать стало комфортнее и выгоднее

Неизвестный пытался совершить кражу на платной парковке в Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Информация о подорожании хлеба с 1 февраля не соответствует действительности - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане зафиксировано до 10 градусов мороза

В Баку по непонятной причине скончалась ученица 3-го класса

В Азербайджане 9-летний ребенок скончался от отравления

Последние новости

При организации PASHA Holding, в Азербайджане впервые состоялся региональный юридический форум «LEGIS» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Минтруда обнародовало число лиц, чьи пенсии будут проиндексированы

Сегодня, 18:45

​​​​​​​«Расширяйте горизонты с картой Birbank Miles Dark!»: Путешествовать стало комфортнее и выгоднее

Сегодня, 18:30

Неизвестный пытался совершить кражу на платной парковке в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Задержанной в Баку бывшей российской судье изменили меру пресечения

Сегодня, 18:00

Эта больница была оштрафована на 20 тысяч манатов

Сегодня, 17:50

​​​​​​​Канье Уэст раскрыл свой диагноз

Сегодня, 17:45

Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов и назначен представителем Президента

Сегодня, 17:35

Казахстанский отчет по крушению самолета AZAL ограничивает поле для маневров Москвы

Сегодня, 17:27

Подросток, перенесший операцию на сердце, скончался

Сегодня, 17:13

Утверждено Соглашение о вкладе между Азербайджаном и ООН

Сегодня, 17:11

В Иреване проходит акция протеста против повышения налогов

Сегодня, 17:09

Министерство: Началась подготовка Плана действий по внедрению гибкого графика работы в Баку

Сегодня, 17:04

В Агдаме перевернулся автомобиль

Сегодня, 16:52

Трудовые пенсии в Азербайджане будут проиндексированы

Сегодня, 16:42

Азербайджан выделил 1 млн долларов на гумпомощь Украине

Сегодня, 16:33

Обещал работу в госучреждениях и присваивал деньги: В Мингячевире задержан мошенник

Сегодня, 16:32

В США готовятся вывести свои войска из Сирии

Сегодня, 16:29

Отменено взаимное визовое требование для владельцев дипломатических паспортов между Саудовской Аравией и Азербайджаном

Сегодня, 16:21

Арзу Гусейнова назначена национальным пресс-секретарем Baku City Circuit

Сегодня, 16:17
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50