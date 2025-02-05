Надбавки за январь будут выплачены вместе с февральской пенсией

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге председатель правления Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов.

Он отметил, что индексация и повышение пенсий распространяется на всех пенсионеров (в том числе военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и др.).

По словам Мамишова, на повышение пенсий 1,1 млн пенсионеров дополнительно выделено 534 млн манатов в год.

"Согласно Распоряжению главы государства, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год, пенсионные капиталы, зарегистрированные на индивидуальных счетах застрахованных лиц до 1 января 2025 года, также индексируются и повышаются на 2,2%. Это также показывает, что пенсионные капиталы на индивидуальных счетах работающих лиц увеличиваются не только на основе ежемесячных отчислений социального страхования из заработной платы, но и на основе индексации со стороны государства в начале каждого года", - отметил глава ГФСЗ.