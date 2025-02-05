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Повышение зарплат охватит 700 тыс человек

First News Media20:20 - Сегодня
Повышение зарплат охватит 700 тыс человек

Повышение заработных плат охватит 700 тысяч граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов.

По его словам, 400 тысяч из них работают в государственном, 300 тысяч - в частном секторе.

Отметим, что в соответствии с Распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года, в рамках нового пакета социальных реформ с начала 2025 года минимальная заработная плата была повышена с 345 манатов на 16% до 400 манатов, также были повышены зарплаты в ряде сфер, включая частный сектор.

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