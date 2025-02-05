В Баку водитель Toyota Prius скрылся после ДТП с тремя жертвами

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент случился в населенном пункте Гала Хазарского района.

Самир Пашаев, управлявший автомобилем марки Saipa, столкнулся с автомобилем Toyota Prius под управлением Назима Мусаева (2003 г.р.).

В результате аварии на месте погибли пассажиры автомобиля Saipa Полад Салманов, Ровшан Гусейнов, а также пассажир автомобиля Toyota Prius Низами Солтанов.

Водитель Toyota Prius скрылся с места происшествия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.