В Баку водитель Toyota Prius скрылся после ДТП с тремя жертвами
В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент случился в населенном пункте Гала Хазарского района.
Самир Пашаев, управлявший автомобилем марки Saipa, столкнулся с автомобилем Toyota Prius под управлением Назима Мусаева (2003 г.р.).
В результате аварии на месте погибли пассажиры автомобиля Saipa Полад Салманов, Ровшан Гусейнов, а также пассажир автомобиля Toyota Prius Низами Солтанов.
Водитель Toyota Prius скрылся с места происшествия.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.
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