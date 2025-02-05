В Ярдымлы пресечена контрабанда наркотиков

В ходе операции в Ярдымлинском районе было изъято 20 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД.

Согласно информации, сотрудники Ярдымлинского районного отдела полиции разоблачили группу лиц, которые пытались организовать доставку и продажу крупной партии наркотиков и психотропных веществ, контрабандным путем ввезенных в страну с целью реализации в Баку.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны 39-летний Эльвин Новрузов и ранее судимый 36-летний Аловсат Мустафаев. У задержанных было обнаружено 20 килограммов героина, марихуаны и метамфетамина, которые они получили от гражданина Ирана, личность которого сейчас устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанным избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.