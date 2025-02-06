 Azercell поддерживает женщин-предпринимателей Шеки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Azercell поддерживает женщин-предпринимателей Шеки

First News Media17:12 - Сегодня
Azercell поддерживает женщин-предпринимателей Шеки

Ведущий мобильный оператор - Azercell продолжает способствовать развитию женского предпринимательства.

В рамках конкурса на лучший социальный проект «Расширяем возможности: программа поддержки женщин» Azercell совместно с одним из победителей – ОО Balans – успешно реализовал в Шеки программу по развитию женского предпринимательства.

В рамках практической программы «Женщины и бизнес», разработанной для развития предпринимательских навыков, 23 женщины-предпринимателя прошли специализированное обучение, направленное на укрепление их деловой компетентности.

Программа, основанная на международных практиках, охватила ключевые аспекты управления бизнесом, также ознакомив участников с организационными, правовыми и экономическими основами предпринимательства.

Помимо теоретических занятий, участницы получили и ценный практический опыт, посетив предприятия, где они провели встречи с успешными предпринимателями.

В завершение программы женщины-предприниматели разработали свои бизнес-планы, который помогут им более эффективно управлять собственным делом. Все участницы, успешно завершившие обучение, получили сертификаты.

Напомним, что целью конкурса социальных проектов, объявленных Azercell в августе 2024 года, являлось способствование повышению экономической независимости и профессиональному развитию женщин.

На правах рекламы

Поделиться:
138

Актуально

Xроника

Сахиль Бабаев снят с должности министра труда и назначен министром финансов

Политика

В МИД Азербайджана заявили, что ждут от Москвы принятия мер по закрытию «Русского ...

Xроника

В Азербайджане повышены минимальные пенсии

Общество

В Баку понизится температура, ожидается мокрый снег

Общество

В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие - ВИДЕО

Состоялось посещение могилы Национального героя Азербайджана Окюмы Алиевой - ФОТО

Школы могут перейти на гибкий график работы

Опубликован список хирургов, чьи лицензии были аннулированы

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

Бакинский аэропорт готовится к строительству нового терминального комплекса

Съеденный торт и исчезнувший подарок: Реалии курьерской службы в Азербайджане

Информация о подорожании хлеба с 1 февраля не соответствует действительности - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Состоялось посещение могилы Национального героя Азербайджана Окюмы Алиевой - ФОТО

Сегодня, 18:01

Захарова: РФ готова решить вопрос с регистрацией «Русского дома» в Баку

Сегодня, 17:52

Армения проигнорирует консультации ОДКБ

Сегодня, 17:46

Школы могут перейти на гибкий график работы

Сегодня, 17:42

В МИД Азербайджана заявили, что ждут от Москвы принятия мер по закрытию «Русского дома» в Баку

Сегодня, 17:32

Мирзоян посетит с визитом Норвегию

Сегодня, 17:30

Опубликован список хирургов, чьи лицензии были аннулированы

Сегодня, 17:26

В Подмосковье годовалый ребенок ползал по обочине шоссе - ВИДЕО-ФОТО

Сегодня, 17:18

Арестован главред сайта «Arqument.az»

Сегодня, 17:14

Azercell поддерживает женщин-предпринимателей Шеки

Сегодня, 17:12

Франция заблокировала счета «Русского дома» в Париже

Сегодня, 17:09

Палестина отвергла идеи США о будущем Газы: Мы не инвестиционный проект

Сегодня, 17:07

Эмин Амруллаев: «Быть репетитором для своего же ученика – неэтично»

Сегодня, 17:03

Трамп предложил передать США Газу после завершения конфликта в анклаве

Сегодня, 17:00

Трамп: Politico получила $8 млн от USAID за положительные статьи о демократах

Сегодня, 16:47

В Карабахском университете откроется медицинский факультет

Сегодня, 16:39

В Баку отметили 33-летие дипотношений между Азербайджаном и Украиной

Сегодня, 16:37

Глава «Россотрудничества»: Азербайджан потребовал закрыть «Русский дом» в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

«Сейсмический рой» атаковал Грецию - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:10
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50