«Детская горячая линия Азербайджана» опубликовала итоги 2024 года

Сервис, действующий при поддержке Azercell, за год обработал более 3500 обращений.

В 2024 году на «Детскую горячую линию Азербайджана» поступило 3635 обращений. Служба оказывала круглосуточную оперативную поддержку детям и их семьям.

В течение отчетного периода специалисты службы провели 140 индивидуальных встреч с семьями, организовали мероприятия по социально-психологической реабилитации их детей, а также предоставили необходимую юридическую, психологическую и социальную помощь. Помимо этого, на основании поступивших обращений были организованы срочные визиты в 62 школы и семьи.

Анализ обращений показал, что наибольшее число обращений было связано с защитой прав детей, психологическими и социальными вопросами. В частности, 1090 обращений касались юридических вопросов, 618 звонков - психологических проблем, 364 - социальных вопросов, 290 - образования и 73 - здравоохранения. Остальные обращения касались различных тем, включая общие вопросы и запросы информации об услугах.

Из общего количества обращений 1999 поступили от мужчин, 1236 – от женщин, 400 были анонимными. При этом 2799 запросов исходили от совершеннолетних, 436 – от детей младше 18 лет, остальные были анонимными.

Служба активно взаимодействует с соответствующими государственными структурами и неправительственными организациями, а также реализует образовательные инициативы, направленные на повышение осведомленности населения, привлечение большего внимания к «горячей линии» и обеспечение ее доступности для детей и подростков.

Обратиться на «Детскую горячую линию» можно круглосуточно по короткому номеру 116111, а также по мобильным номерам +994 50 680 22 80; +994 51 580 22 80; +994 51 880 11 80; +994 51 880 22 80. Дополнительно сервис доступен по электронной почте ([email protected]), через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте «горячей линии» (www.childhelpline.az), а также посредством мобильного приложения ushaqqaynarxetti.

Для получения дополнительной информации об ООО Azercell Teleсom посетите страницу Azercell.

На правах рекламы