В Еврокомиссии назвали незаконным введение США пошлин на товары ЕС

Введение Соединенными Штатами тарифов на европейские товары будет незаконным, Евросоюз защитит свои интересы.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Введение пошлин было бы незаконным и экономически контрпродуктивным, особенно с учетом глубоко интегрированных производственных цепочек, созданных ЕС и США посредством трансатлантической торговли и инвестиций, - отмечается в нем. - Мы отреагируем, чтобы защитить интересы европейского бизнеса, работников и потребителей от необоснованных мер».

Источник: ТАСС