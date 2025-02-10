Пезешкиан: Трамп строит козни против Ирана

Лидер США Дональд Трамп говорит о желании начать переговоры с Ираном, но тем временем строит против него новые козни.

Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Трамп все говорит о том, что готов вести переговоры с Ираном. В то же время он подписывает все новые указы с антииранскими заговорами. США могут только мечтать о том, чтобы поставить Иран на колени», - сказал Пезешкиан во время празднований, посвященных 46-й годовщине победы исламской революции.

Тем временем первый вице-президент ИРИ Мохаммад Реза Ареф выразил уверенность в том, что заключение новой сделки с США не будет отвечать национальным интересам Ирана.

«США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», - сказал он.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп «в прошлом уже показал, что ему доверять нельзя».

«Вряд ли сейчас он изменит свое [поведение]», - отметил Ареф.

Источник: ТАСС