Макрон предостерег Трампа от торговой войны с ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что введение США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

В опубликованном в понедельник, 10 февраля, интервью телеканалу CNN Макрон призвал Вашингтон вместо развязывания торговой войны с ЕС сфокусироваться на противостоянии Китаю, кризисе на Ближнем Востоке и войне в Украине.

«Европа - это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами», - подчеркнул французский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу таможенными пошлинами, ссылаясь на необходимость сокращения торгового дефицита с Европой. В ЕС заявили, что готовы к зеркальному ответу.

Трамп анонсировал введение для всех без исключения стран пошлин в размере 25 процентов на импорт стали и алюминия в США. Подобный шаг в его первый президентский срок привел к острому торговому конфликту между США и Брюсселем. Тогда ЕС ввел свои особые пошлины на ряд американских товаров, включая виски, мотоциклы Harley-Davidson и одежду бренда Levi Strauss.

Источник: Deutsche Welle