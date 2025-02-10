Молдова разрешила транзит газа в Приднестровье

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы разрешила транзит газа от венгерского трейдера в Приднестровье. Об этом сообщил молдавский премьер-министр Дорин Речан.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа от границы Республики Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, подписанного [компанией] Moldovagaz с европейским трейдером, с предоплатой. Поставка газа в регион в виде европейской помощи в период с 1 по 10 февраля завершена. Первая поставка от европейского трейдера может состояться 13 февраля. На 11-12 февраля было решено, что Moldovagaz может продать 2 млн кубометров газа [компании] Tiraspoltransgaz и предоставить в долг еще 3 млн кубометров, которые должны быть возвращены до 31 марта», - написал премьер в Telegram-канале правительства. Он добавил, что в Приднестровье отказались выполнить условия для получения помощи в размере €60 млн от ЕС.

Источник: ТАСС