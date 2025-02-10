Дестабилизацию в Грузии финансировали фонды не только из США, но и из ЕС - Папуашвили

Попытки дестабилизации ситуации в Грузии финансировались не только американскими, но и европейскими фондами.

Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Мир изменился, и на иностранную помощь больше нет прежних ограничений. Теперь каждая страна-донор находится под подозрением. Более того, у нас есть не только подозрения, но и доказательства того, что помимо американских средств на дестабилизацию Грузии были потрачены деньги европейских государств или фондов», — отметил Папуашвили.

Говоря о финансировании со стороны ЕС, он привел в пример «Европейский фонд в поддержку демократии» (EED), который, по его словам, «использует методы спецслужб для тайного финансирования радикальных политических партий и группировок».

«Мы приводили ряд примеров на этот счет. Я неоднократно писал и публично заявлял об этом. У меня также было письмо, адресованное послу ЕС, с просьбой раскрыть данные о финансировании фонда, но после нескольких месяцев раздумий он отказался это делать. Теперь я ожидаю, что каждая донорская организация или государство — будь то Швеция, Нидерланды, Дания, сам ЕС или любая другая страна, финансирующая проекты в Грузии, — будет действовать по примеру новой администрации США», — добавил Папуашвили.

Источник: РИА Новости