В России чиновников оштрафуют за хамство

Депутаты фракции «Новые люди» вносят в Госдуму законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их обращений.

Об этом журналистам сообщил один из авторов законопроекта, депутат Владимир Плякин.

«Сегодня мы внесли законопроект в Думу, предусматривающий увеличение штрафов для чиновников за отписки и оскорбления граждан… Убежден, что депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей», - сказал парламентарий.

Согласно законопроекту, предлагается повысить штраф для чиновников за оскорбления граждан в полтора раза, установив его на уровне от 75 тыс. до 100 тыс. рублей.

За игнорирование обращений штраф предлагается повысить в два раза, установив его на уровне от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

Источник: ТАСС