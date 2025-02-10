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Nar оказывает поддержку разработке приложения жестового языка в Азербайджане

First News Media17:10 - Сегодня
Nar оказывает поддержку разработке приложения жестового языка в Азербайджане

Продолжая создавать значимую общественную ценность через свои социальные инициативы, Nar поддерживает развитие жестового языка и вносит вклад в запуск мобильного приложения для изучения жестового языка в Азербайджане.

Реализация данного проекта, который поддерживает Nar, была начата в сентябре прошлого года при содействии bp и ее партнеров, а также при организационной поддержке Университета ADA и Фонда Университета ADA. Эта инициатива направлена на поддержку инклюзивности, облегчая коммуникацию между людьми с нарушениями слуха и речи и обществом в целом. Приложение также предоставляет возможность изучать жестовый язык абсолютно бесплатно и без необходимости привлечения преподавателя. Разработку методологии и учебного контента для приложения осуществляет Общественное объединение «Поддержка глухих».

Планируемое к запуску в ближайшее время мобильное приложение предложит пользователям широкий спектр инструментов для изучения жестового языка. Раздел с уроками позволит выбирать темы для изучения, а словарная функция - находить жестовые эквиваленты слов. Также будет доступен модуль для изучения алфавита. Приложение предложит дополнительные функции, такие как создание пользовательского профиля, сохранение любимых слов и отслеживание прогресса в обучении. Среди инновационных возможностей приложения – регулировка скорости видео, повторение жестов с помощью камеры и индикатор прогресса для оценки достигнутых результатов.

Следует отметить, что Nar стал первым в стране, кто запустил единый сайт jestdili.az и тем самым внес вклад в развитие инклюзивного общества. Продолжая поддержку в этом направлении, компания Nar теперь способствует созданию мобильного приложения для жестового языка. В рамках своих долгосрочных социальных инициатив мобильный оператор реализует различные проекты, направленные на расширение знаний и навыков людей с нарушением слуха и речи. С этой целью Nar разработал платформу jestdili.az и активно организует проект «Школа обучения» как в столице, так и в регионах. Кроме того, компания выпустила книгу «Мост в мир тишины», содержащую объяснения жестового языка, и запустила инициативу «Живая книга». Поддерживая разработку приложения для жестового языка, Nar продолжает использовать технологические возможности для формирования более инклюзивного и равноправного общества.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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