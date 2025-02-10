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Соглашения между Азербайджаном и Ираном служат благополучию региона - Шахин Мустафаев

First News Media21:10 - Сегодня
Соглашения между Азербайджаном и Ираном служат благополучию региона - Шахин Мустафаев

Соглашения, направленные на развитие азербайджано-иранских отношений, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии, посвященном 46-й годовщине победы Исламской революции в Иране.

По его словам, Азербайджан и Иран придают большое значение развитию основанных на взаимном уважении и доверии отношений сотрудничества во всех сферах.

Мустафаев отметил, что в последнее время осуществляются взаимные визиты делегаций высокого уровня.

"С освобождением исконных земель Азербайджана от оккупации, полным восстановлением нашего государственного суверенитета, в регионе сложилась благоприятная среда для более активного сотрудничества. На фоне новых реалий реализация совместных проектов в различных сферах вышла на новый этап", - сказал он.

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