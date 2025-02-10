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Трамп заявил, что считает возможной встречу с Путиным в подходящее время

First News Media10:34 - Сегодня
Трамп заявил, что считает возможной встречу с Путиным в подходящее время

Американский президент Дональд Трамп считает возможным проведение встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в подходящий момент, а также рассчитывает на телефонные разговоры с ним в будущем.

Об этом Трамп заявил в воскресенье.

«Думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана. На вопрос о том, были ли у него телефонные разговоры с Путиным до или после состоявшейся 20 января 2025 года инаугурации, Трамп ответил: «У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были». «И я ожидаю, что разговоров будет гораздо больше», - добавил он.

Говоря о конфликте в Украине, Трамп подчеркнул: «Мы должны прекратить это. Мы должны прекратить это в скором времени».

На вопрос, как он отнесется к тому, что у многих может сложиться впечатление, будто он регулярно говорит с Путиным по телефону, Трамп ответил: «Они могут так полагать. Это имеет смысл. Я не хочу говорить об этом. Если мы и говорим, то я не хочу слишком рано рассказывать вам о беседах. Но думаю, что мы добиваемся прогресса».

Как сообщила в субботу газета The New York Post, Трамп выступил с утверждением, что обсуждал с Путиным по телефону урегулирование конфликта в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера и президента США.

«Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа после инаугурации главы Белого дома.

Трамп за последние недели много раз выражал желание и готовность провести разговор с Путиным. При этом о каких-либо состоявшихся контактах официально не сообщалось. Последний разговор Путина с Трампом, информация о котором есть на сайте Кремля, датирован 23 июля 2020 года.

Источник: ТАСС

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