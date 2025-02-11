ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников, удерживаемых в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение новой группы заложников, удерживаемых в секторе Газа.
Об этом представитель военного крыла ХАМАС — группировки "Бригада Изз ад-Дина аль-Кассама" Абу Убейда написал в Telegram-канале.
По его словам, это связано с нарушением Израилем соглашения о прекращении огня и которые должны были вернуться домой 15 февраля.
Он отметил, что Израиль должен выполнить условия соглашенияи компенсировать ущерб, нанесенный им за последние недели.
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