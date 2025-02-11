В Израиле заявили о смерти пожилого заложника в плену у ХАМАС

Один из израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС и увезенных на территорию сектора Газа, скончался в плену в возрасте 86 лет, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.

«С тяжелым сердцем мы, члены кибуца (поселение – ред.), сегодня утром получили известие об убийстве в плену у ХАМАС нашего дорогого друга Шломо Мансура, 86 лет, который был похищен из своего дома в кибуце Кисуфим в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года», - сообщает телеканал, ссылаясь на официальное заявление представителей кибуца Кисуфим.

Источник: РИА Новости