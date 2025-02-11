Песков: РФ важно превращение Южного Кавказа в «территорию благоденствия»

Мир и предсказуемость на Южном Кавказе важны для России, Москва желает, чтобы регион превратился в «территорию благоденствия».

Таким образом прокомментировал на брифинге тему армяно-азербайджанского урегулирования пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», - указал представитель Кремля, отметив готовность Москвы оказать помощь в урегулировании при одновременном приветствии самостоятельных шагов Иревана и Баку в этом направлении.

Источник: ТАСС