Песков: РФ важно превращение Южного Кавказа в «территорию благоденствия»
Мир и предсказуемость на Южном Кавказе важны для России, Москва желает, чтобы регион превратился в «территорию благоденствия».
Таким образом прокомментировал на брифинге тему армяно-азербайджанского урегулирования пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», - указал представитель Кремля, отметив готовность Москвы оказать помощь в урегулировании при одновременном приветствии самостоятельных шагов Иревана и Баку в этом направлении.
Источник: ТАСС
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