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«Я совершал ошибку»: Симонян объяснил, почему теперь он говорит только Карабах

First News Media14:34 - Сегодня
«Я совершал ошибку»: Симонян объяснил, почему теперь он говорит только Карабах

Армянский журналист поинтересовался, почему спикер Национального собрания Армении Ален Симонян говорит только Карабах, сообщают армянские СМИ.

«А вы не говорите Карабах, разве вы не говорите, что мы карабахцы, мы карабахские армяне?» Я политик и против того, чтобы гражданин другой страны называл один из моих городов турецкими или азербайджанскими именами, я должен соблюдать этику политика», - заявил Симонян журналисту, который родом из Карабаха.

Когда ему напомнили, что он в свое время говорил «арцах», он ответил: «Я совершал ошибку».

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