Разменная монета: Ален Симонян назвал истинную роль Армении в политике Москвы

России нужно приложить очень большие усилия, чтобы убедить Армению в своей искренности.

Об этом, как передает Sputnik-Армения, заявил во вторник спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя возможность участия России в переговорах по армяно-азербайджанской нормализации.

Он посчитал маловероятным посредничество РФ, так как, по его словам, «пройденный путь оставил очень плохие воспоминания». Спикер напомнил о невмешательстве ОДКБ и России, как ее союзницы, во время эскалаций на армяно-азербайджанской границе.

«России нужно приложить очень большие усилия, чтобы после всего произошедшего убедить Армению, армянский народ в своей искренности. Потому что приходить раз в сто лет с лозунгами защиты Армении, но затем ради глобальных интересов сделать Армению и ее народ разменной монетой, потом опять прийти с добрым выражением лица: «Мы пришли спасти вас», извините, но это неприемлемо, мы не можем позволить себе такую роскошь», - сказал он.