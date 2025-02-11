Премьер Грузии назвал условия восстановления дипотношений с Россией

Дипломатические отношения с Россией не будут восстановлены без восстановления территориальной целостности Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала «независимость» Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

«У нас нет дипломатических отношений, и не будет без восстановления территориальной целостности Грузии. Но, опять же, мы проводим прагматичную политику. Без прагматизма, конечно, Грузия не выживет», – заявил Кобахидзе в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche.

Это, по словам главы грузинского правительства, один из главных уроков истории страны. При этом, как отметил премьер, есть конкретные направления в тех отношениях, которые связаны с территориальной целостностью Грузии.

«Без восстановления территориальной целостности нашей страны, конечно, дипломатические отношения восстановлены не будут. Это также является юридическим вопросом, не только политическим, но и правовым», – добавил Кобахидзе.

Между Грузией и Россией до сих пор нет дипломатических отношений, нет политических связей, нет политических контактов, поэтому эта часть коммуникации, как отметил премьер, просто крайне ограничена.

«Но у нас есть торговые, экономические отношения, такова сегодняшняя ситуация, и мы намерены сохранить эту картину в наших отношениях», – добавил премьер.

На сегодня диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.

В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера, и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти «Грузинской мечты».

Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.

В октябре 2024 года был издан указ о расширении безвизового режима на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.

Источник: Sputnuk Грузия