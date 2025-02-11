 Западная информационная война: Фейковая кампания против Азербайджана с использованием «Русского дома» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Западная информационная война: Фейковая кампания против Азербайджана с использованием «Русского дома»

First News Media17:12 - Сегодня
Западная информационная война: Фейковая кампания против Азербайджана с использованием «Русского дома»

В последние дни Азербайджан вновь столкнулся с провокацией, направленной на дискредитацию государственных структур страны.

Поддельные документы, якобы связанные с «Русским домом» в Баку, были использованы для распространения ложной информации, что вынудило организацию выступить с официальным опровержением. Этот инцидент в очередной раз подтверждает, что информационная война против Азербайджана продолжается, а западные структуры и подконтрольные им медиа-ресурсы не гнушаются любыми методами.

Как распространялся фейк?

По утверждению «Русского дома», в Интернете появились сфабрикованные «документы», в которых утверждалось, что определенные лица, включая азербайджанских государственных чиновников, якобы проходили курсы русского языка в Бакинском центре. Эта кампания явно имела целью дискредитировать государственные институты и создать у общества ложное впечатление о вовлеченности азербайджанских чиновников в сомнительные проекты. По сути фейковость этой информации подтвердил и сам «Русский дом».

В своем официальном заявлении он подчеркнул, что любые сведения, не опубликованные на его официальных ресурсах, являются фальшивыми, а подделка документов и незаконное использование символики организации влечет за собой уголовную ответственность.

Роль западных спецслужб и медиа-ресурсов

Распространением этой дезинформации занимался зарубежный YouTube-канал, работающий в интересах иностранных спецслужб. Одним из главных объектов атаки стал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, в отношении которого была запущена очередная провокация.

Однако «Русский дом» поспешил разоблачить фальшивку, что стало очередным ударом по попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.

Почему Германия покрывает информационные диверсии против Азербайджана?

Примечательно, что YouTube-каналы, распространявшие подделки, были заблокированы в Германии. Более того, по имеющимся сведениям, немецкие правоохранительные органы возбудили уголовные дела против организаторов распространения фейков. Однако на практике это не мешает западным странам предоставлять платформу для ангажированных структур, ведущих информационные атаки против Азербайджана.

Парадокс заключается в том, что YouTube заявляет о своей политике борьбы с дезинформацией, но западные спецслужбы используют эту платформу для проведения информационных операций. Несмотря на блокировку отдельных аккаунтов, Германия продолжает давать убежище тем, кто ведет кампании против Азербайджана, предоставляя им финансирование и защиту.

Вывод

Случай с поддельными «документами» от имени «Русского дома» в очередной раз доказывает, что против Азербайджана ведется целенаправленная информационная война. Западные структуры прибегают к грязным методам, фабрикуя компрометирующие материалы и создавая ложные поводы для обвинений. Однако эти попытки вновь провалились. Азербайджан твердо стоит на защите своих интересов, разоблачая информационные манипуляции и продолжая следовать независимому курсу.

Поделиться:
264

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана

Политика

Президент Сомали вылетел с визитом в Азербайджан

Политика

«Русский дом» приостанавливает деятельность

1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az ...

Мнение

Западная информационная война: Фейковая кампания против Азербайджана с использованием «Русского дома»

«Голос Америки» и «Радио Свобода»: Время ангажированности и предвзятости уходит в прошлое

Вот и сказочке конец, или О том, как Вашингтон вел скрытую войну против Азербайджана

Кремль против Азербайджана: Пропаганда и шантаж

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев: «Где бы я ни был, всегда помню, что представляю Азербайджан» - ФОТО - ВИДЕО

«Голос Америки» и «Радио Свобода»: Время ангажированности и предвзятости уходит в прошлое

Казахстанский отчет по крушению самолета AZAL ограничивает поле для маневров Москвы

USAID - Агентство международного уничтожения

Последние новости

Состоялся обмен мнениями по двусторонним связям между Азербайджаном и Ираном

Сегодня, 18:04

Парижский саммит по ИИ: США и Великобритания не присоединились к итоговой декларации

Сегодня, 17:33

Азербайджанских таксистов проверят на профпригодность

Сегодня, 17:30

В связи с «Годом Конституции и суверенитета» станциям метро будут присвоены новые названия

Сегодня, 17:27

В Баку раскрыта серия краж из магазинов

Сегодня, 17:24

Западная информационная война: Фейковая кампания против Азербайджана с использованием «Русского дома»

Сегодня, 17:12

В Алеппо вспыхнули столкновения между курдами и сирийскими силовиками

Сегодня, 17:07

Дорожная полиция обратилась к водителям

Сегодня, 17:07

Без идеологии «Дашнакцутюна»: Пашинян раскрыл суть трансформации в «реальную Армению»

Сегодня, 17:03

Президент Сомали вылетел с визитом в Азербайджан

Сегодня, 17:00

Утвержден План мероприятий в связи с объявлением в Азербайджане 2025 года «Годом Конституции и суверенитета»

Сегодня, 16:57

Утверждено Положение о системе «Автоматизированная продовольственная безопасность»

Сегодня, 16:55

Задержаны мошенники, присвоившие 38 тысяч манатов

Сегодня, 16:51

Утверждено азербайджано-российское соглашение по грузоперевозкам по МТК «Север-Юг»

Сегодня, 16:39

Премьер Грузии назвал условия восстановления дипотношений с Россией

Сегодня, 16:23

Представитель компании Google провел мастер-класс для азербайджанских школьников

Сегодня, 16:00

Азербайджанские военные успешно представляют страну на многонациональных учениях - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Спецборт из США приземлился в Москве

Сегодня, 15:42

Азербайджанка Лейла Бабаева выбрана для престижной программы наставничества Women@Dior & UNESCO

Сегодня, 15:39

Стоит ли включить в медобследование перед браком тест на наркотики?

Сегодня, 15:36
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, средиСегодня, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31