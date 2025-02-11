В Алеппо вспыхнули столкновения между курдами и сирийскими силовиками

Ожесточенные столкновения между курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) и силами Управления общей безопасности Сирии вспыхнули в ночь на вторник в провинции Алеппо, в рядах SDF есть убитые, передает радиостанция Sham FM.

«Ожесточенные столкновения между силами Управления общей безопасности и членами SDF вспыхнули в ночь на вторник в районе плотины Тишрин в окрестностях города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо», - сообщило радио.

Одновременно силы Управления общей безопасности атаковали ряд блокпостов SDF на южных окраинах города Айн эль-Араб в провинции Алеппо.

После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ).

После смены власти в Сирии так называемая «Сирийская национальная армия» (СНА, формирования вооруженной оппозиции, поддерживаемые Турцией) начала военную операцию против курдских формирований на севере провинции Алеппо в районе Манбиджа и пограничного города Кобани (Айн эль-Араб).

Источник: РИА Новости