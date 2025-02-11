Парижский саммит по ИИ: США и Великобритания не присоединились к итоговой декларации

США и Великобритания не вошли в число стран, подписавших итоговую декларацию парижского саммита по вопросам искусственного интеллекта.

Как передает ТАСС, об этом следует из документа, распространенного Елисейским дворцом.

Декларацию подписала 61 страна, в том числе Китай, Франция и Индия. В этом заявлении государства выступают за «открытый, инклюзивный и соответствующий этическим требованиям искусственный интеллект», а также «всемирный диалог в целях регулирования ИИ и обеспечения его доступности». В то же время документ предостерегает от «концентрации рынка».

Отсутствие США и Великобритании среди подписавших стран указывает на разногласия в вопросах регулирования ИИ.