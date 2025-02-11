Азербайджанские военнослужащие полностью контролируют передвижения наблюдателей ЕС в Армении на границе с Зангиланом - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанские пограничники контролируют пограничную деятельность наблюдательной миссии Европейского союза в Армении.

Как сообщает АПА, 10 февраля европейские наблюдатели прибыли на территорию, граничащую с Зангиланским районом, осмотрели окрестности в бинокль, в том числе в направлении Азербайджана.

Их передвижения, как на автомобилях, так и пешком, контролировались и регистрировались азербайджанскими пограничниками.

Наблюдательная миссия Европейского Союза в Армении регулярно проводит наблюдение вдоль границы с Азербайджаном. Информация и кадры об этом распространяется в азербайджанской прессе.

АПА тоже распространило информацию и кадры о деятельности европейских наблюдателей на территории, граничащей с некоторыми районами Азербайджана.

Отметим, что мандат наблюдательной миссии Евросоюза на границе Армении с Азербайджаном в составе 200 человек продлен еще на два года – до 19 февраля 2027 года.