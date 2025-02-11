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Один из штатов США возобновил смертные казни

First News Media21:40 - Сегодня
Один из штатов США возобновил смертные казни

Американский штат Луизиана возобновит смертные казни после перерыва длиной в 15 лет.

Об этом сообщает Axios.

По данным портала, сотрудники исправительных учреждений штата разработали и одобрили новую политику, которая позволяет возобновить казни приговоренных заключенных. В частности, разработанная политика основана на использовании газообразного азота, которую ранее внедрили в штате Алабама. В Луизиане казни не проводились с 2010 года.

«Мы приведем эти [смертные] приговоры в исполнение, и справедливость восторжествует», — заявил губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

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