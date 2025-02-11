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Пошлины США на поставки стали вступят в силу 12 марта - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:53 - Сегодня
Пошлины США на поставки стали вступят в силу 12 марта - ОБНОВЛЕНО

Таможенные тарифы в размере 25% на поставки в США стали из-за рубежа вступят в силу 12 марта. Это следует из текста указа американского лидера Дональда Трампа, опубликованного на сайте Белого дома.

Согласно документу, решения предыдущего президента США Джо Байдена об отмене введенных Трампом на первом сроке пошлин «утратят свою силу 12 марта в 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 по Баку)».

Решение касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Евросоюза, Мексики, Южной Кореи и Японии. «Я определил, что импорт стальных изделий из этих стран рискует нанести ущерб национальной безопасности, и постановил, что необходимо прекратить действие этих соглашений с 12 марта 2025 года», - говорится в указе.

Источник: ТАСС

09:15

Американский президент Дональд Трамп в понедельник распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа.

По его свидетельству, американский лидер подписал соответствующий указ. Он сначала подчеркнул, что это решение не предусматривает каких-либо исключений. Однако затем Трамп, по сути, допустил, что может сделать исключение для Австралии, но не для Аргентины и Великобритании. «Это большое дело - делаем Америку вновь богатой», - сказал на подписании документов Трамп. «Нам достается и от друзей, и от врагов. Пришло время нашей замечательной промышленности вернуться в Америку», - заявил глава вашингтонской администрации.

О планах введения пошлин на сталь и алюминий Трамп объявил 9 февраля. ЕС отреагировал на эти высказывания подтверждением готовности принять ответные меры. Сигналы такого рода публично подали Вашингтону, в частности, главы МИД Франции и Испании Жан-Ноэль Барро и Хосе Мануэль Альбарес.

Кроме того, Трамп ранее предупредил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну микросхем и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент США тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми протекционистскими мерами.

Источник: ТАСС

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