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В Турции уже 12 часов не могут потушить пожар на лесозаготовительном предприятии

First News Media09:55 - Сегодня
В Турции уже 12 часов не могут потушить пожар на лесозаготовительном предприятии

Крупный пожар, который в понедельник вечером вспыхнул на лесозаготовительном предприятии на территории промзоны в городе Афьонкарахисар в западной части Турции, не могут потушить уже 12 часов.

Как сообщает Тасс со ссылкой на телеканал TRT, пожарные расчеты продолжают заливать зону возгорания водой и специальным составом.

Огонь распространился на достаточно большую территорию фабрики. Действия пожарных также затруднены из-за ветра в этом регионе. В тушении заняты около 60 расчетов. По-прежнему остается риск перехода пламени на соседние предприятия, среди которых есть производства пластика.

По заявлению местных властей, жертв или пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания пока не установлены, но есть версия, что оно могло произойти из-за неисправной электропроводки.

Пожар начался в понедельник в районе 20:40 (по Баку). На фабрике занимались заготовкой древесины, а также производством различной древесной продукции, в том числе плит ДСП, в производстве которых используются горючие вещества.

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