Туркменистан согласовал с Турцией транзит газа через Иран

Туркменистан согласовал с турецкой компанией Bota транзит своего природного газа через Иран по схеме своп.

Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов также сообщил, что в целях наращивания взаимодействия в области электроэнергетики Туркменистан предложил проложить участок линии электропередачи от Марыйской ГЭС до границы Ирана по направлению Мары - Мешхед.

По его словам, уже состоялись необходимые переговоры и подписан соответствующий документ. Предусматривается, что проект будет реализован компаниями Ирана.

В числе основных направлений сотрудничества председатель Народного совета назвал транспорт. Он подчеркнул, что Туркменистан и Иран занимают выгодную географическую позицию на стыке Азии и Европы, между Каспийским морем и Персидским заливом, что открывает перед обеими странами путь для конструктивного партнерства в транспортно-логистической сфере.

Как сообщал в сентябре прошлого года посол Турции в Ашгабаде Ахмет Демирок, его страна планирует в течение 20 лет получить из Туркменистана 300 млрд куб. м газа для себя и экспорта на европейский рынок. На первом этапе планируется поставка 2 млрд куб. м природного газа из Туркменистана методом свопа, а в долгосрочной перспективе - поставка 15 млрд куб. м газа через газопровод, проходящий через Каспийское море, на протяжении 20 лет с общим объемом в 300 млрд куб. м.