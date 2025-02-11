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Рейтинг Байдена оказался самым низким среди ныне живущих экс-президентов США

First News Media22:40 - Сегодня
Рейтинг Байдена оказался самым низким среди ныне живущих экс-президентов США

Текущий уровень одобрения бывшего президента США Джо Байдена среди американцев составил 39% и оказался самым низким среди пяти ныне живущих экс-глав государства.

Как передает iz.ru, об этом 11 февраля сообщил американский институт исследований общественного мнения Gallup.

Исследование проводилось 21 по 27 января. Респондентам предлагалось дать оценку Байдену, Бараку Обаме, Джорджу Бушу-младшему, Биллу Клинтону, а также действующему главе государства Дональду Трампу, который уже занимал высший пост в 2017–2021 годах.

«Из пяти ныне живущих людей, занимавших пост президента США, Барак Обама получил самый высокий рейтинг одобрения (59%), а Джо Байден — самый низкий (39%)», — указано на сайте организации.

Буш и Клинтон получили 52% и 48% соответственно.

Отмечается, что период между президентскими выборами 5 ноября 2024 года и инаугурацией Трампа 20 января практически не повлиял на уровень одобрения деятельности как избранного президента, так и уходящего Байдена. При этом последние результаты действующего президента стали одними из лучших с тех пор, как Gallup начал измерять его рейтинг одобрения в 1999 году.

Байден, в свою очередь, продемонстрировал один из худших результатов за все время его политической известности, подчеркивается в сообщении. По данным Gallup, его текущий рейтинг уступает лишь июню 2024 года, по итогам которого его деятельность одобряли всего 37% респондентов.

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