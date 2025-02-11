Араз Агаларов признан потерпевшим по делу о теракте в «Крокус сити холле»

Компания «Крокус интернэшнл» признана потерпевшим по делу о террористическом акте, произошедшем во время выступления группы «Пикник» в концертном зале «Крокус сити холл», говорится в материалах дела.

«Настоящим постановлением признать акционерное общество «Крокус интернэшнл» потерпевшим по уголовному делу, возбужденном по ст. ст. 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации)», - сказано в одном из документов дела. АО «Крокус интернэшнл» является собственником «Крокус сити холла», который сгорел в результате атаки террористов и в настоящий момент не эксплуатируется.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, потерпевший имеет право знакомится с материалами уголовного дела в полном объеме, участвовать в судебном разбирательстве, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и предъявлять гражданский иск с целью компенсации ущерба. В случае, если потерпевшим признано юридическое лицо, все эти права оно реализует через своего представителя.

Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, в настоящее время стороны начинают знакомиться с его материалами.

Источник: ТАСС