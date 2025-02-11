Посылки USAID были обнаружены на складе «Хезболлы» в Ливане

Гуманитарные посылки USAID обнаружили в тайнике с оружием «Хезболлы» в Ливане, пишет The New York Post со ссылкой на военных ЦАХАЛ.

«От американского налогоплательщика – «Хезболле» с любовью», – сказал исполнительный директор Института нацбезопасности и сионисткой стратегии «Мисгав» Ашер Фредман.

В издании добавили, что солдаты ЦАХАЛ во время патрулирования некой деревни в Ливане наткнулись на опорник «Хезболлы». В нем военные обнаружили снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатку вместе с посылками USAID.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что USAID не отвечает стратегическим интересам Вашингтона. В будущем, добавил чиновник, работы всех ведомств будут корректировать под политику президента США Дональда Трампа.

Напомним, 2 февраля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал USAID «преступной организацией». По словам бизнесмена, агентство являлось «змеиным гнездом радикально левых марксистов», которые испытывают ненависть к США. Позже он сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп согласился закрыть USAID. 3 февраля штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась.

Источник: Ren.tv