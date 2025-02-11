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Дело о бракованном оружии Сержа Саргсяна закрыли: СМИ сообщили детали

First News Media10:46 - Сегодня
Дело о бракованном оружии Сержа Саргсяна закрыли: СМИ сообщили детали

Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело в связи с предполагаемой закупкой при экс-президенте этой страны Серже Саргсяне бракованного оружия на $42 млн.

Об этом пишет газета «Жоховурд».

Впервые публично обвинение в адрес Саргсяна по поводу этого оружия озвучил премьер Никол Пашинян в марте 2020 года на одном из митингов. Он заявил, что при Саргсяне Армения приобрела оружие на $42 млн, но оно непригодно, и «это всего лишь металлолом». Тогда же премьер сообщил о возбужденном в этой связи уголовном деле. По некоторым данным, речь шла о системах радиоэлектронной борьбы. Фигурантом дела был бывший командующий войсками РЭБ полковник Ваан Аветисян.

Сейчас, по сведениям издания, после почти 6 лет следствия правоохранители решили закрыть дело. Изначально оно расследовалось в Службе нацбезопасности, затем его передали в Следственный комитет. По сути, следствию не удалось доказать, что оружие было непригодно.

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