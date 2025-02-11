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Белый дом подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Москву

First News Media23:46 - 11 / 02 / 2025
Белый дом подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Москву

Россия освободила бывшего дипломата США, осужденного за наркотики, после переговоров со специальным представителем Трампа.

Об этом сообщил Белый дом.

Сообщается, что Россия освободила бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, который провел в заключении более трех лет.

Освобождение бывшего дипломата обеспечил специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, пишет российская пресса. Российская сторона не подтвердила ни приезд Уиткоффа, ни освобождение Фогеля.

Советник США по национальной безопасности Майк Уолтс опубликовал в социальной сети "Х" заявление о переговорах по обмену заключенными с Россией. Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный представитель Стив Уиткофф заявили, что г-н Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с задержанным в России американцем Марком Фогелем. Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который является жестом доброй воли России, который показывает, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и разрушительной войне в Украине», - говорится в заявлении.

Отметим, что в 2021 году Фогель и его жена были задержаны в аэропорту с 14 картриджами для электронных сигарет, содержащими гашиш и марихуану.

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