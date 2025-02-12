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СМИ: ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия

First News Media00:00 - Сегодня
СМИ: ХАМАС не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия

Палестинское движение ХАМАС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа заявило, что не намерено отпускать оставшихся в секторе Газа заложников, если Израиль не выполнит положения соглашения о прекращении огня в анклаве.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление радикальной организации привел телеканал Al Arabiya.

"Язык угроз осложняет ситуацию и неуместен", - указали в ХАМАС в ответ на слова Трампа о том, что "разразится ад", если движение не освободит заложников 15 февраля. "ХАМАС подтверждает приверженность соглашению по сектору Газа. Соблюдение условий сделки по Газе - единственный способ освобождения заложников", - подчеркивается в заявлении организации.

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