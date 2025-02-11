ОЗА: Употребление алкоголя в мечети Тепебаши в Армении – неуважение к исламскому миру

Употребление алкоголя в мечети Тепебаши в Армении проявление неуважения ко всему исламскому миру.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар.

По ее словам, Армения должна была относиться с уважением к материально-культурному наследию Азербайджана и не допускать его разрушения: «Однако не только не было уделено внимания этим аспектам, но и принадлежащая западным азербайджанцам историческая мечеть Тепебаши превратилась в место распития спиртных напитков».

Руководитель отдела отметила, что в Армении разрушено более 300 мечетей, принадлежащих западным азербайджанцам, включая мечеть Тепебаши: «Кроме того, уничтожено около 600 кладбищ. А уцелевшая Голубая мечеть представляется как принадлежащая другому народу».

У.Зульфугар подчеркнула, что Армения должна прекратить подобное отношение к памятникам, принадлежащим западным азербайджанцам, а международное сообщество и глобальные религиозные организации не должны оставаться безучастными.

Особую чувствительность к этой ситуации должны проявить такие структуры, как ЮНЕСКО и Организация исламского сотрудничества.

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