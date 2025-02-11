В Азербайджане изменились оптовые цены на муку

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана опубликовала данные о последних оптовых ценах на муку в стране.

Как сообщает 1news.az, согласно информации, с 30 января оптовые цены на мешок муки весом 50 кг варьируются от 26.50 до 28.20 маната. Ранее этот показатель составлял от 26 до 28.20 маната.

Самая дешёвая мука, представленная на рынке страны, производится компанией Dəvəçi-Taxıl (26 манатов 50 гяпиков), а самая дорогая - совместным предприятием (СП) Azeri-Arapoğlu U.S.и T.LTD (28 манатов 20 гяпиков).

Оптовые цены на муку, производимую ООО Dəvəçi-Taxıl, повысились на 50 гяпиков по сравнению с предыдущими показателями.

10 февраля 2025 года производители в Азербайджане установили следующие оптовые цены на муку за мешок 50 кг:

ООО ATS MİLL - 27.20 манатов (дороже на 10 гяпиков);

ООО Anadoluqida - 27.40 манатов (дороже на 25 гяпиков);

ООО AVETA - 27.30 маната (дороже на 15 гяпиков);

ООО KARAT HOLDİNQ - 27.30 - 27.40 маната (дороже на 15 гяпиков);

ООО Dəvəçi-Dəyirman - 26.8 маната (дороже на 20 гяпиков);

ООО Gəncə Dəyirman - 27.6 маната (дороже на 25 гяпиков);

фирма NEON - 27.85 манатов (дороже на 25 гяпиков);

ООО Nural - 28.10 манатов (дороже на 40 гяпиков);

ООО Qarabağ un - 26.90 манатов (дороже на 10 гяпиков);

ООО Hazartürk LTD - 27 манатов;

ООО Sünbül 2012, ООО Avrora и ООО Taxıl AQRO - 27.30 маната (дороже на 30 гяпиков);

ООО SKY AGRO и ООО Bakı Taxıl Terminalı - 27.10 маната (дороже на 5 гяпиков);

Индивидуальная фирма Səma, фирма PAK-NUR, ОАО Nadir Quliyev adına Bakı-Taxıl, Karmen, Orxan UN, Xırman, ООО Dəniz un sənayesi LTD - 27.30 маната (дороже на 25 гяпиков).