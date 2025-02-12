Иран отказывается от переговоров с США из-за давления Трампа

Тегеран отказывается от переговоров с Вашингтоном, так как США не понимают язык дипломатии.

Об этом заявила официальный представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани.

«Переговоры подразумевают под собой условия. Язык силы не является частью переговорного процесса, и объявленное максимальное давление никак не способствует переговорам. Мы говорим «нет» переговорам с противоположной стороной (имеются в виду США – ред.), так как они не понимают языка дипломатии. Мир видел, что Совместный всеобъемлющий план действий (по ядерной программе Ирана – ред.) был подписан в результате усилий Ирана, но закончилось все именно их односторонним выходом», - подчеркнула представитель правительства во время пресс-конференции.

Источник: ТАСС