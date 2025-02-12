Disney планирует пересмотреть политику равенства и инклюзивности

Студия Disney внесет изменения в программы в области реализации политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), возвращаясь к своим «первоначальным ценностям».

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на служебную записку, направленную сотрудникам компании.

По этим данным, студия намерена изменить содержание дисклеймеров, показываемых зрителю перед началом некоторых фильмов, включая «Дамбо» (Dumbo, 1941) и «Питер Пэн» (Peter Pan, 1953). Сейчас в них говорится о том, что картина «содержит сцены негативного характера и/или плохого обращения с представителями различных народов или культур». Обновленный текст предупреждения в свою очередь констатирует, что фильм «будет представлен в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать проявления стереотипизации или сцены негативного характера».

Кроме того, в оказавшемся в распоряжении портала документе утверждается, что в оценке эффективности своих DEI-программ компания заменит критерий «Разнообразие и инклюзивность» пунктом «Стратегия талантов», который предусматривает «сосредоточенность на том, как ценности содействуют успеху бизнеса».

Axios на этом фоне отмечает, что генеральный директор Disney Боб Айгер, вернувшись в компанию в 2022 году, поставил перед собой задачу придерживаться «первоначальных ценностей» студии. «Наша главная миссия должна заключаться в том, чтобы развлекать и тем самым <...> оказывать положительное влияние на мир. <...> Это не должно быть обусловлено текущей политической повесткой», - заявил он, выступая на собрании акционеров в 2023 году.

Новый президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января подписал серию указов, в том числе о закрытии всех DEI-программ в федеральных ведомствах, а также о признании в стране только двух полов - мужского и женского. 23 января телекомпания NBC сообщила, что федеральные служащие получили указания под угрозой наказания сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с DEI-политикой, которых могла не заметить новая администрация. От отделов по инклюзивности уже отказались такие американские компании, как Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), McDonald's, Ford и Walmart.

Источник: ТАСС