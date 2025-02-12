 Disney планирует пересмотреть политику равенства и инклюзивности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Disney планирует пересмотреть политику равенства и инклюзивности

First News Media13:09 - Сегодня
Disney планирует пересмотреть политику равенства и инклюзивности

Студия Disney внесет изменения в программы в области реализации политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), возвращаясь к своим «первоначальным ценностям».

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на служебную записку, направленную сотрудникам компании.

По этим данным, студия намерена изменить содержание дисклеймеров, показываемых зрителю перед началом некоторых фильмов, включая «Дамбо» (Dumbo, 1941) и «Питер Пэн» (Peter Pan, 1953). Сейчас в них говорится о том, что картина «содержит сцены негативного характера и/или плохого обращения с представителями различных народов или культур». Обновленный текст предупреждения в свою очередь констатирует, что фильм «будет представлен в том виде, в котором он был создан изначально, и может содержать проявления стереотипизации или сцены негативного характера».

Кроме того, в оказавшемся в распоряжении портала документе утверждается, что в оценке эффективности своих DEI-программ компания заменит критерий «Разнообразие и инклюзивность» пунктом «Стратегия талантов», который предусматривает «сосредоточенность на том, как ценности содействуют успеху бизнеса».

Axios на этом фоне отмечает, что генеральный директор Disney Боб Айгер, вернувшись в компанию в 2022 году, поставил перед собой задачу придерживаться «первоначальных ценностей» студии. «Наша главная миссия должна заключаться в том, чтобы развлекать и тем самым <...> оказывать положительное влияние на мир. <...> Это не должно быть обусловлено текущей политической повесткой», - заявил он, выступая на собрании акционеров в 2023 году.

Новый президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января подписал серию указов, в том числе о закрытии всех DEI-программ в федеральных ведомствах, а также о признании в стране только двух полов - мужского и женского. 23 января телекомпания NBC сообщила, что федеральные служащие получили указания под угрозой наказания сообщать о коллегах, работающих на должностях, связанных с DEI-политикой, которых могла не заметить новая администрация. От отделов по инклюзивности уже отказались такие американские компании, как Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), McDonald's, Ford и Walmart.

Источник: ТАСС

Поделиться:
258

Актуально

Повестка Президента

Повестка Президента: Ильхам Алиев о достижениях и политике Азербайджана, Трампе и ...

Мнение

Пашинян и его слово

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сомали ...

Политика

Ильхам Алиев надеется, что Китай освободит граждан Азербайджана от визовых ...

В мире

Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете

Пограничный контроль в Германии продлен на полгода

В Грузии отказались следовать указаниям ЕС

Обмен заключёнными: США освободили гражданина РФ

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

USAID прекращает деятельность в Казахстане

Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

Социальные сети усиливают одиночество, показало исследование

Самолет упал на автобус: есть жертвы и пострадавшие - ВИДЕО

Последние новости

Самолет с пассажирами на борту врезался в автомобиль при взлете

Сегодня, 17:26

Пограничный контроль в Германии продлен на полгода

Сегодня, 17:24

В Балакене выявлены грубые нарушения на предприятии по производству соков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:21

Минздрав обратился к родителям

Сегодня, 17:12

Представители ИТ-департамента COP29 удостоены престижной награды CISCO

Сегодня, 17:10

В Грузии отказались следовать указаниям ЕС

Сегодня, 17:04

Пашинян и его слово

Сегодня, 16:55

Обмен заключёнными: США освободили гражданина РФ

Сегодня, 16:39

Скончался заслуженный деятель искусств Шамиль Буксаев

Сегодня, 16:32

Россия договорилась с талибами о закупках Coca-Cola и казанов для плова

Сегодня, 16:29

В Сомали будет внедрен опыт ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 16:25

В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

Сегодня, 16:21

Глава СБУ задержал российского шпиона, им оказался высокопоставленный офицер Службы

Сегодня, 16:18

Президент Сомали посетил Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 16:11

Более 70 миллионов индуистов заполонили Праяградж, чтобы окунуться в Ганг - ФОТО

Сегодня, 16:06

Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:46

«Образовательная стипендиальная программа Red Hearts» завершена: 23 студента получат стипендии

Сегодня, 15:42

Подробности обнаружения останков индийского туриста в загатальском лесу

Сегодня, 15:30

Судан согласился разместить у себя военно-морскую базу РФ

Сегодня, 15:20

В Сирии заявили о получении положительных сигналов от РФ и Ирана

Сегодня, 15:15
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31