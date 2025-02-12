После трех неудачных попыток парламент Греции все-таки избрал нового президента

Парламент Греции избрал президентом бывшего председателя парламента Костаса (Константиноса) Тасуласа, кандидатуру которого выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Об этом свидетельствуют итоги четвертого тура голосования, состоявшегося в главном законодательном органе страны.

Первые три тура голосования, прошедшие 25 и 31 января, а также 6 февраля, были безуспешными. В первом и втором турах голосования для избрания президента Греции требовалось большинство в две трети голосов (200 голосов в 300-местном парламенте), а в третьем - большинство в три пятых (180 голосов).

Во всех трех турах за Тасуласа отдавали голоса 160 парламентариев. В четвертом туре президент избирается большинством в 151 голос.

Правящая партия «Новая демократия», выдвинувшая кандидатуру Тасуласа, имеет 156 депутатов в высшем законодательном органе.

Источник: ТАСС