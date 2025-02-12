Парламент РА одобрил проект о начале вступления Армении в ЕС

Парламент Армении одобрил законопроект «О начале процесса присоединения Армении к Европейскому союзу».

Законопроект накануне представил член гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС, бывший министр юстиции РА Артак Зейналян от имени ряда общественных организаций, которые выступили с соответствующей инициативой и собрали 60 тыс. подписей (Конституция Армении разрешает парламенту рассматривать законопроекты, предлагаемые гражданским обществом, при условии, что они соберут не менее 50 тыс. подписей граждан).

Проект был одобрен правительством в январе 2025 года. Премьер-министр Никол Пашинян ранее пояснил, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум.

Позже он заявил, что Армения «неплохо себя чувствует» в ЕАЭС, заинтересована в углублении отношений с Ираном, но в то же время «определенная и чувствительная часть народа» хочет иметь европейский выбор для будущего страны.

Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Армении из ЕАЭС, сравнив решение Иревана с покупкой билета на «Титаник».

Источник: Sputnik-Армения