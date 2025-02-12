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Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии

First News Media14:25 - Сегодня
Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии

Экс-премьер Турции, оппозиционер Ахмед Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии.

Об этом сообщает РИА Новости. Решение должны принять жители Газы на референдуме, сказал он.

"Турция, как законная преемница Османской империи, должна относиться к жителям сектора Газа как к товарищам на протяжении истории и согражданам. Пусть жители сектора Газа проведут референдум и присоединятся к Турции в качестве автономного региона, пока не будет создано палестинское государство. Решение за жителями Газы", - заявил Давутоглу, выступая в парламенте.

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