Экс-советник Трампа раскритиковал его инициативы как ведущие к утрате доверия к США

Противоречивые инициативы президента США Дональда Трампа во внешней политике ведут к утрате доверия к стране на международной арене.

Такое мнение выразил бывший советник американского президента по национальной безопасности (2018-2019) Джон Болтон.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он назвал «противоречивыми» недавние шаги и инициативы Трампа, в частности, введение ввозных пошлин против ряда стран и идею передать сектор Газа под управление США, выселив оттуда палестинцев.

Болтон напомнил, что в предвыборной гонке Трамп говорил, что хочет сконцентрироваться на решении американских проблем, но теперь предлагает установить контроль над сектором Газа. Американский президент также объявил о введении пошлин против Канады и Мексики, но потом перенес дату их вступления в силу.

«Какую экономическую стратегию он преследует? Таковой нет. Результатом этого будет растрата Америкой своего капитала - веры в то, что страна руководствуется доброй волей в международной политике», - считает бывший советник главы государства.

По его словам, в вопросах национальной безопасности у Трампа нет «генеральной стратегии», президент руководствуется своими инстинктами, пытаясь добиться сделок, которые выгодны лично ему.

«Речь не идет о национальных интересах. Все равно, имеем ли мы дело с тарифами, НАТО или Украиной, те, кто думает, что Трамп следует какой-то философии, будут в итоге разочарованы. При Трампе всюду хаос, потому что его мышление хаотично», - добавил он.

Болтон также прокомментировал решение Трампа лишить его государственной охраны. По его мнению, это отражает «мстительность» американского политика и бизнесмена.

«Он знает об угрозе, которая исходит из Ирана (американские власти считают, что за Болтоном якобы охотились иранские спецслужбы – ред.). Но его это не волнует», - сказал бывший советник лидера США.

Источник: ТАСС