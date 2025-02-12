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Москва о предложении Зеленского: Обмен территорий невозможен

First News Media15:10 - Сегодня
Москва о предложении Зеленского: Обмен территорий невозможен

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие заявления Владимира Зеленского.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории», - сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский раскрыл смысл вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. По его словам, Киев планирует обменять занятые территории российского региона на земли, занятые Вооруженными силами (ВС) России.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — заявил Зеленский. При этом украинский политик не стал уточнять, какие именно территории он хочет получить. Он заверил, что для Украины «все наши территории важны, приоритетов нет».

Зеленский пояснил, что прямой обмен территориями станет возможен в том случае, если президенту США Дональду Трампу удастся добиться переговоров России и Украины.

Источник: ТАСС

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