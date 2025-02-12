В Сирии заявили о получении положительных сигналов от РФ и Ирана

Новые власти Сирии получают положительные сигналы от России и Ирана, но хотят, чтобы эти сигналы перешли в четкую политику.

Об этом заявил глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.

«Положительные сигналы есть. Однако мы хотим, чтобы они перешли в четкую политику», - сказал он на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите. «Есть четкие послания, касающиеся уважения новой сирийской администрации и суверенитета сирийского народа», - добавил глава внешнеполитического ведомства переходного правительства Сирии.

«Проблема сирийского народа с Россией и Ираном заключалась в их поддержке режима [Башара] Асада, но проблема была не в Москве или Тегеране. Мы приветствуем любые отношения, основанные на взаимном уважении и невмешательстве в дела друг друга», - заявил аш-Шибани, отвечая на вопрос о том, как он видит будущие отношения Сирии с Россией и Ираном. «Как я уже говорил, сирийскому народу была нанесена травма <...>. Восстановление отношений должно произойти таким образом, чтобы сирийский народ получил удовлетворение», - продолжил он.

Источник: ТАСС