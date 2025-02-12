Судан согласился разместить у себя военно-морскую базу РФ

Судан и Россия пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ, стороны «договорились обо всем».

Об этом заявил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания, - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС. - Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем».

В соответствии с договором о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России предполагается его использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России.

Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

Источник: ТАСС