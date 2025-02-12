Глава СБУ задержал российского шпиона, им оказался высокопоставленный офицер Службы

Руководитель штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) был задержан после того, как его уличили в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

Глава СБУ Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой «крота», и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал верховному главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает СБУ.

Задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

«Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», - сказал Малюк.

Через предателя СБУ длительное время передавала российской стороне дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии - в рамках уголовного производства.

Сообщить детали спецоперации СБУ планирует в ближайшее время.

Источник: Lenta.ua