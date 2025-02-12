Обмен заключёнными: США освободили гражданина РФ

Гражданин России на днях будет возвращен в РФ по итогам контактов с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Результатом контактов (России и США по линии ведомств - ред.) стало освобождение (гражданина США Марка - ред.) Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединённых Штатах Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию", - сказал Песков журналистам.

Источник: РИА Новости