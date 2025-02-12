Пограничный контроль в Германии продлен на полгода

Власти Германии продлили контроль на границах страны на полгода – до 15 сентября - для предотвращения нелегальной миграции.

Об этом сообщил канцлер Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

«Мы остаемся последовательными в борьбе с нерегулярной миграцией. Сегодня мы снова распорядились продлить на шесть месяцев временный контроль на всех границах Германии и информировали Еврокомиссию», — написал он.

Шольц также отметил, что с момента введения контроля на границе удалось не допустить 47 тыс. случаев нелегального въезда в страну, задержано примерно 1900 контрабандистов

Напомним, что еще 16 сентября 2024 года Германия ввела на всех своих наземных границах пограничный контроль с целью сдерживания неконтролируемого въезда мигрантов в страну.

Контроль действует на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Еще ранее такой режим был введен на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией.